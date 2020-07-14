إسبانيا توقف جزائريين اثنين بتهمة التحضير لهجوم إرهابي

أوقفت السلطات الأمنية الإسبانية، صباح الثلاثاء، مشتبهين يحملان الجنسية الجزائرية، بتهمة التحضير لتنفيذ عمل إرهابي، بمدينة برشلونة شرقي البلاد.
ودهمت الشرطة المحلية في إقليم كتالونيا منزلين، بتعليمات من المحكمة الوطنية التي تنظر في قضايا الإرهاب والمنظمات الإجرامية الدولية، لتلقي القبض على شخصين، بتهمة “التحضير لتنفيذ عمل إرهابي”.
وأفادت وكالة الأنباء الإسبانية “إفي”، في خبر نشرته استنادا إلى مصادر قضائية، بأن مواطنين جزائريين خططا لتنفيذ عملية إرهابية في برشلونة.
وأوضحت أن العملية التي جرت صباح الثلاثاء، كانت استمرارا للتحقيق الذي جرى في برشلونة منذ حوالي عام ونصف، حيث تم اعتقال 18 شخصا بتهم مختلفة.
وذكرت أن المشتبه فيهما نُقلا إثر توقيفهما إلى المحكمة الوطنية بالعاصمة مدريد.
وفي غشت 2017، تعرضت برشلونة لهجوم إرهابي عبر عملية دهس أسفرت عن مقتل 15 شخصا وإصابة 131 بجروح.
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