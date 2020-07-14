صافرات سيارات الأمن في كل مكان ورجال سلطة يفرقون المواطنين.. مشاهد من طنجة بعد تشديد الحجر الصحي- فيديو

فيديو: يونس الميموني
بعد تشديد إجراءات الحجر الصحي في طنجة، شرعت صافرات سيارات القوات العمومية، أمس الاثنين، في تفريق المواطنين في منطقة بني مكادة، وحثهم على الالتزام بتدابير الوقاية من فيروس كورونا المستجد.
وقاد رجال السلطة مرفوقين برجال الأمن، والقوات المساعدة حملة في مختلف أحياء بني مكادة، لتنفيذ التدابير الجديدة لوزارة الداخلية، من أجل إغلاق المحلات، في الساعة الثامنة مساء، وحث المواطنين على البقاء في منازلهم، وعدم الخروج إلا للضرورة.
قرار وزارة الداخلية استهدف منطقة بني مكادة، بعد ظهور بؤر صناعية وعائلية فاقمت الوضع الوبائي في المدينة، بسبب عدم التزام المواطنين بإجراءات الحجر الصحي.
وكانت وزارة الداخلية قد أصدرت، ليلة الأحد الماضي، بلاغا حول تشديد القيود الاحترازية، والإجراءات الوقائية في المدينة، بينما أصدرت، صباح أمس، بلاغا جديدا، يؤكد تعميم الإجراءات الاحترازية على كافة تراب المدينة، التي تشمل تعليق النقل العمومي من وإلى المدينة، قبل أن تتراجع عنه من جديد، وتكتفي بتشديد الإجراءات على منطقة بني مكادة وحدها.
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