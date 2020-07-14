الشرطة تفتح تحقيقا بشأن ابن كريستيانو رونالدو

فتحت الشرطة البرتغالية تحقيقا بعد ظهور صور، ومقاطع فيديو لابن نجم كرة القدم، كريستيانو رونالدو، مهاجم يوفنتوس، وهو يقود دراجة مائية وحيدا.
ونشرت شقيقة كريستيانو قبل أيام، صورا، ومقاطع فيديو لرونادو جينيور، ذي الـ10 سنوات، وهو يقود دراجة مائية في عرض البحر، ومركبا سياحيا.
وكان رونالدو جونيور قد قضى إجازته مع أقاربه في جزيرة مديرا، حيث صورته خالته يقود دراجة مائية، وشاركتها على أنستغرام، ثم أعاد والده، وجدته نشرها.
وبعدما فتحت الشرطة البرتغالية تحقيقا في الواقعة، حذفت خالة رونالدو جينيور المقاطع، والصور، وأيضا جده، وجدته.
وَقالت الشرطة، في بيان حول الواقعة: “نعرف بالضبط ما حدث، وكل الظروف المحيطة، وسنرى إذا ما كانت هناك غرامة ستدفع أو عقوبة ستوقع”.
وجاء في البيان “الأمر يحتاج إلى رخصة وفقط كبار السن مسموح لهم بقيادة الدراجات المائية”.
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