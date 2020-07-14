القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصيب مسن يبلغ من العمر 72 عاما، بجراح وصفت بأنها حرجة إثر تعرضه لحادث طرق بين سيارة ومركبة كهربائية في قرية دير الأسد بمنطقة الشاغور، اليوم الثلاثاء.
كما أسفر الحادث عن إصابة 4 أشخاص بجروح وصفت بأنها طفيفة.
واستدعي طاقم طبي من مركز "حيان" إلى مكان الحادث، وقدم الإسعافات الأولية للمسن المصاب وهو يعاني من جراح خطيرة.
وأحيل المصاب على وجه السرعة إلى قسم العلاج المكثف بمستشفى الجليل الغربي بنهريا لاستكمال العلاج، فيما جرى علاج المصابين الآخرين في المكان دون نقلهم إلى المشفى.
هذا، وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث.
كانت هذه تفاصيل خبر دير الأسد: إصابة حرجة لمسن في حادث طرق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على عرب 48 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.