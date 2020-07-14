دير الأسد: إصابة حرجة لمسن في حادث طرق

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصيب مسن يبلغ من العمر 72 عاما، بجراح وصفت بأنها حرجة إثر تعرضه لحادث طرق بين سيارة ومركبة كهربائية في قرية دير الأسد بمنطقة الشاغور، اليوم الثلاثاء.

كما أسفر الحادث عن إصابة 4 أشخاص بجروح وصفت بأنها طفيفة.

واستدعي طاقم طبي من مركز "حيان" إلى مكان الحادث، وقدم الإسعافات الأولية للمسن المصاب وهو يعاني من جراح خطيرة.

وأحيل المصاب على وجه السرعة إلى قسم العلاج المكثف بمستشفى الجليل الغربي بنهريا لاستكمال العلاج، فيما جرى علاج المصابين الآخرين في المكان دون نقلهم إلى المشفى.

هذا، وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث.