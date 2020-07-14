برشلونة يضع خطة لإبرام صفقة لاوتارو

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أفادت تقارير صحفية، بأن برشلونة الإسباني لا زال مصرا على ضم نجم إنتر ميلان الإيطالي، لاوتارو مارتينيز، في فترة الانتقالات الصيفية.

وبحسب ما نقلته صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن إنتر يدرك أن برشلونة يريد ضم لاوتارو، كما أن النادي الكاتالوني توصل لاتفاق شفوي مع اللاعب الأرجنتيني.

وأشارت إلى أن المفاوضات متوقفة حاليًا بين الناديين حول لاوتارو، وستظل كذلك حتى انتهاء مشاركة برشلونة وإنتر في البطولات الأوروبية.

Advertisements

وأوضحت أن أولوية إدارة برشلونة حاليًا هي بيع عدد من لاعبيه، لتمويل صفقة لاوتارو.

وقالت الصحيفة الكاتالونية إن برشلونة يرغب في الحصول على 70 مليون يورو من خلال بيع بعض الأسماء مثل جان كلير توديبو وموسى واجي وإيفان راكيتيتش ونيتو وأرتورو فيدال وصامويل أومتيتي.

وأضافت أنه بالإضافة للأموال، سيقدم برشلونة خدمات ظهيره جونيور فيربو لصالح إنتر ضمن صفقة لاوتارو.