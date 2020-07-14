كونتي: سأترك تدريب إنتر ميلان في هذه الحالة!

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تحدث مدرب إنتر ميلان، أنطونيو كونتي، عقب فوز فريقه على تورينو بثلاثية مقابل هدف للأخير، ضمن أحداث الجولة 32 من الدوري الإيطالي.
وذكر كونتي في تصريحات لشبكة "سكاي سبورت إيطاليا": "لقد عوقبنا بشكل مفرط بسبب حوادث معينة، لكننا نسير على الطريق الصحيح".
وأضاف المدرب الإيطالي "الرحيل عن إنتر؟ تم استدعائي هنا من أجل مشروع مدته 3 سنوات، لإعادتهم إلى المكان الذي يستحقونه".
وتابع كونتي "هذا الأمر سيستغرق وقتا حتمًا. جئت هنا بحماس كبير ولدي إيمان بما أفعله".
وواصل: "أنا سعيد، وأعلم أن أمامنا طريقًا طويلًا لنقطعه، وإذا كان الجميع سعداء بالعمل الذي أقوم به، وأعتقد أن هذا هو الوضع الآن، وفقا لما قيل لي، لذا لا يوجد سبب لعدم استمرارنا".
وأتم المدرب الإيطالي "إذا لم يكونوا سعداء بالعمل الذي أقوم به، فلن أتردد في الرحيل".
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