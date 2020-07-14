إيطاليا تُعيد لوحة بانكسي المسروقة إلى فرنسا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تعيد إيطاليا، اليوم الثلاثاء، إلى فرنسا عملًا فنيًا يعود إلى بانكسي والذي كرّم من خلاله ضحايا هجمات تشرين الثاني/ نوفمبر عام 2015 في باريس، وذلك بعد أن سُرِق العام الماضي وعُثر عليه في مزرعة قريبة من روما.
وسيعرض عمل "باب بانكسي" في قصر فارنيزي في روما الذي يضم سفارة فرنسا لدى إيطاليا بحضور السفير كريستيان ماسيه وكبير المدعين العامين في أكويلا كبرى مدن ابروتسو في وسط البلاد حيث عثر عليها مطلع حزيران/ يونيو والمسؤول في الشرطة عن التراث الثقافي. ولم يكشف عن موعد وتفاصيل عودة اللوحة إلى فرنسا.
وكان هذا العمل المنسوب لفنان الشارع البريطاني الأشهر بانكسي قد رُسم على باب خلفي في قاعة "باتاكلان" في باريس ويظهر فتاة حزينة، تحية للضحايا التسعين الذين سقطوا فيها نتيجة هجمات 13 تشرين الثاني/ نوفمبر 2015 في العاصمة الفرنسية.
وسُرق العمل مع الباب الذي رسم عليه في كانون الثاني/ يناير 2019، وعٌثر على الباب المسروق في مزرعة ريفية في أبروتسو في عملية مشتركة للشرطتين الإيطالية والفرنسية.
وأوقف ستة أشخاص في فرنسا نهاية حزيران/ يونيو في إطار عملية واسعة للشرطة القضائية الباريسية في جبال الآلب ومناطق من وسط البلاد.
ووجهت إلى اثنين منهم تهمة السرقة وإلى الأربعة الآخرين تهمة إخفاء مسروقات.
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