شكرا لقرائتكم خبر عن المغرب تسجل 191 اصابة جديدة و5 وفيات بكورونا والان مع التفاصيل

الثلاثاء 14 يوليه 2020 سجلت المغرب 191 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ليصل بذلك عدد المصابين فيها إلى 15936، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 255 بعد الإعلان عن خمس وفيات جديدة.

وقالت وزارة الصحة المغربية اليوم: إن عدد حالات الشفاء من المرض وصل إلى 12934 بعد تعافي 651 شخصاً.

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