- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن.. مناقشة الترتيبات لإنجاح تدخلات منظمة ميدير السويسرية بوادي حضرموت والان مع التفاصيل
الثلاثاء 14 يوليه 2020
اطلع وكيل محافظة حضرموت المساعد لشئون الوادي والصحراء عبد الهادي التميمي اليوم على طبيعة الخدمات والتدخلات التي تقوم بها منظمة ميدير السويسرية في مجال الصحة والتغذية في المناطق الأكثر احتياجا في ظل الأزمة الراهنة التي تمر بها اليمن.
تطرق نائب مدير البعثة بن رينولد الى أهداف زيارة الفريق لوادي حضرموت للتعرف من قبل السلطة المحلية على أهم الاحتياجات التي تعتزم المنظمة التدخل فيها خلال الفترة القادمة.
وأكد وكيل المحافظة استعداد السلطة المحلية لتقديم التسهيلات والإحصائيات والمعلومات والبيانات التي يرتكز عليها عمل المنظمة للوصول الى المناطق المستهدفة وتحقيق النجاح المأمول بحسب توجهات عمل وأنشطة المنظمة.
كانت هذه تفاصيل خبر اليمن.. مناقشة الترتيبات لإنجاح تدخلات منظمة ميدير السويسرية بوادي حضرموت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.