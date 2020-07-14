اليمن.. مناقشة الترتيبات لإنجاح تدخلات منظمة ميدير السويسرية بوادي حضرموت

الثلاثاء 14 يوليه 2020

اطلع وكيل محافظة حضرموت المساعد لشئون الوادي والصحراء عبد الهادي التميمي اليوم على طبيعة الخدمات والتدخلات التي تقوم بها منظمة ميدير السويسرية في مجال الصحة والتغذية في المناطق الأكثر احتياجا في ظل الأزمة الراهنة التي تمر بها اليمن.



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تطرق نائب مدير البعثة بن رينولد الى أهداف زيارة الفريق لوادي حضرموت للتعرف من قبل السلطة المحلية على أهم الاحتياجات التي تعتزم المنظمة التدخل فيها خلال الفترة القادمة.

وأكد وكيل المحافظة استعداد السلطة المحلية لتقديم التسهيلات والإحصائيات والمعلومات والبيانات التي يرتكز عليها عمل المنظمة للوصول الى المناطق المستهدفة وتحقيق النجاح المأمول بحسب توجهات عمل وأنشطة المنظمة.