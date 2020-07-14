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الكويت تدين استهداف ميليشيا الحوثي لمناطق مدنية في السعودية

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت تدين استهداف ميليشيا الحوثي لمناطق مدنية في والان مع التفاصيل

الثلاثاء 14 يوليه 2020

أعربت دولة الكويت عن إدانتها واستنكارها الشديدين لاستمرار استهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران للمدنيين في المناطق السكنية بالمملكة العربية السعودية من خلال إطلاق طائرات مسيرة مفخخة وصواريخ بالستية.

 

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وقال مصدر مسؤول بوزارة الخارجية الكويتية في بيان بثته وكالة الأنباء الكويتية اليوم إن"الاستمرار في ھذه العمليات الإرھابية يعد إمعاناً في انتھاك كافة الأعراف والمواثيق الدولية وتعطيلاً لجھود إحلال السلام وتھديداً لأمن المملكة وتقويضاً لاستقرار المنطقة مجدداً الدعوة للمجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته في وضع حد لھذه العمليات الإرھابية".

 

واختتم المصدر تصريحه بالتأكيد على تضامن دولة الكويت ووقوفھا التام مع المملكة العربية السعودية ودعمھا في كل ما تتخذ من إجراءات لحفظ أمنھا واستقرارھا.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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