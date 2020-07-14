شكرا لقرائتكم خبر عن مليشيا الحوثي تقصف الأحياء السكنية شمال مدينة التحيتا جنوب الحديدة والان مع التفاصيل

الثلاثاء 14 يوليه 2020 قصفت مليشيات الحوثي الذراع الإيرانية في اليمن، الأحياء السكنية شمال مديرية التحيتا جنوب الحديدة بقذائف المدفعية.

وأفادت مصادر محلية في التحيتا أن المليشيات قصفت الأحياء السكنية في مدينة التحيتا بقذائف مدفعية الهاون الثقيل. Advertisements وأضافت المصادر ان عدد من قذائف الهاون الحوثية سقطت بالقرب من مدرسة الخنساء للبنات الواقعة شمال مركز المدينة. وتتعرض الأحياء والقرى السكنية ومزارع المواطنين في مختلف مناطق الحديدة لعمليات قصف واستهداف من قبل مليشيات الحوثي بشكل يومي، مما أدى إلى تفاقم أوضاع الأهالي وزيادة معاناتهم، في ظل صمت وتغاضي أممي مريب.

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