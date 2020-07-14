شكرا لقرائتكم خبر عن القوات الحكومية اليمنية تدمر مخازن أسلحة تابعة لمليشيات الحوثي في باقم صعدة والان مع التفاصيل

الثلاثاء 14 يوليه 2020 دمرت مدفعية القوات الحكومية اليمنية مخازن للأسلحة واستهدفت تجمعات لمليشيات الحوثي بالقرب من سد باقم بمحافظة صعدة، شمال اليمن.

Advertisements وذكر مصدر عسكري، بأن مدفعيّة القوات الحكومية تمكنت من تدمير مخازن للأسلحة وتجمعات لمليشيات الحوثي بالقرب من سد باقم شمالي المحافظة. وأضاف، بأن انفجارات عنيفة توالت إثر القصف وتصاعدت أعمدة الدخان في سماء المنطقة.

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