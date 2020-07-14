سياحة أبوظبي تنظم لقاء توعوياً للفنادق حول شهادة الصحة والنظافة

الثلاثاء 14 يوليه 2020

نظمت دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، لقاءً افتراضياً مع ممثلين لفنادق الإمارة، للتوعية بأهمية ودور شهادة Go Safe، للارتقاء بمعايير الصحة والنظافة، وتوحيدها عبر مختلف الوجهات والمنشآت الفندقية والسياحية في أبوظبي.



ترأس اللقاء، الذي حضره أكثر من 200 ممثل لفنادق أبوظبي، علي الشيبة، المدير التنفيذي لقطاع السياحة والتسويق في دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، حيث اطلع المشاركون على معايير النظافة والسلامة التي يحددها البرنامج، ومناقشة أهمية دورهم في ترسيخ ثقة المستهلك بالقطاع السياحي في الإمارة، من خلال الالتزام بتطبيق هذه المعايير.

وقدم الشيبة عرضاً مفصّلاً لشهادة Go Safe، مع تسلّيط الضوء على مختلف مراحل البرنامج والتي تشمل مرحلة التقييم الذاتي وصولًا إلى حملة التدقيق الميدانية الشاملة من قبل فريق متخصص. وكانت دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي أطلقت شهادة Go Safe، البرنامج الأول من نوعه في المنطقة والذي يهدف إلى ضمان تطبيق أعلى معايير النظافة والسلامة في مختلف الوجهات والمنشآت الفندقية والسياحية العاملة في الإمارة.

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وتم منح أول شهادة Go Safe لفندق دبليو أبوظبي في جزيرة ياس ليكون بذلك أول الحائزين عليها في الإمارة. يهدف البرنامج إلى تغطية مختلف الوجهات والمنشآت السياحية في العاصمة، بما فيها المراكز التجارية والمطاعم والمنتزهات والمرافق العامة.

وبموجب المرحلة الأولى من البرنامج، يتعين على الوجهات والمنشآت السياحية إجراء تقييم ذاتي وفقًا للقواعد الإرشادية والمبادئ التوجيهية التي حددتها دائرة الثقافة والسياحية – أبوظبي، وذلك لحثهم على ضمان تطبيق معايير النظافة والأمان لتمكينهم من تنفيذ إجراءات مماثلة بشكل مستقل في المستقبل. فيما بعد، ستعمد الدائرة إلى التحقق من التقييمات الذاتية عبر حملة تدقيق ميدانية شاملة من قبل فرق متخصصة، لضمان التزام المرافق والمنشآت بمعايير الصحة والنظافة التي يحددها البرنامج.

وعلى ضوء ذلك، سيتم منح المنشآت التي تلبي هذه المعايير شهادة Go Safe والتي تؤكد استعدادها لاستقبال الزوار والمحافظة على سلامتهم.