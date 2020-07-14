شكرا لقرائتكم خبر عن "النواب الليبي" يطلب دعم إيطاليا لوقف إطلاق النار والان نبدء بالتفاصيل

أكد رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح أن بلاده تنتظر الدعم من السلطات الإيطالية من أجل حل الأزمة الليبية ووقف إطلاق النار، مشيرا إلى وجود شراكة حقيقية مع روما، ودور مرتقب منها في مشاريع إعادة الإعمار.

وقال في تصريحات صحفية : أنتظر الدعم من أجل حل الأزمة، وحث بعثة الأمم المتحدة في ليبيا على الإسراع في دعوة لجنة الحوار لتشكيل السلطة التنفيذية الجديدة من رئيس ونائبين ورئيس وزراء ومجلس رئاسي، كل إقليم يسمي من يمثله في هذا المجلس.

وأشار صالح إلى أن من مهام المجلس تكليف رئيس وزراء لتشكيل حكومة، تعرض برنامجها على مجلس النواب لنيل الثقة، بناءً على مبادرته السياسية التي أعلنها في وقت سابق.