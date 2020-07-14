شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا تُدين تجدّد إغلاق صادرات النفط الليبي والان نبدء بالتفاصيل
وقالت وزارة الخارجية البريطانية في بيان "تُدين بريطانيا تجدّد إغلاق صادرات النفط الليبي، مما يُسبب في أضرار كبيرة ودائمة للاقتصاد الليبي".
وأضافت "يجب السماح للمؤسسة الوطنية للنفط، بالعمل دون أي عوائق، لصالح جميع الليبيين، كما يجب إنهاء جميع التدخُلات الخارجية في البلاد"
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