شكرا لقرائتكم خبر عن 143 حالة إصابة جديدة بكورونا في طوكيو والان نبدء بالتفاصيل

سجلت العاصمة اليابانية طوكيو ، 143 حالة إصابة بفيروس كورونا اليوم الثلاثاء، ليصل إجمالي حالات الإصابة بالفيروس في المدينة التي يبلغ عدد سكانها حوالي 14 مليون نسمة، إلى حوالي 8200. وذكرت هيئة الاذاعة والتلفزيون اليابانية (ان اتش كيه)، أن حصيلة الإصابات اليومية في طوكيو تجاوزت 200 حالة أربع مرات متتالية.

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