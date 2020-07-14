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أوكرانيا تطلب تحقيق جنائي في إسقاط طائرتها بإيران

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أكد وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا، أن بلاده لا يمكنها الموافقة على أن إسقاط طائرة بوينغ الأوكرانية، بالقرب من طهران كان نتيجة خطأ بشري، وأن هناك حاجة إلى إجراء تحقيق كامل.

وقال، في تصريح للصحفيين اليوم "حتى الآن لا يمكن لأوكرانيا أن توافق على أن الطائرة اُسقطت نتيجة خطأ بشري ، ونحن مقتنعون بأن هذه المسألة ينبغي أن تُحل كجزء من تحقيق جنائي، مع إثبات جميع الحقائق. بعد ذلك، سيكون من الممكن تأكيد فرضية تحطم الطائرة الأوكرانية".

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