شكرا لقرائتكم خبر عن أوكرانيا تطلب تحقيق جنائي في إسقاط طائرتها بإيران والان نبدء بالتفاصيل
وقال، في تصريح للصحفيين اليوم "حتى الآن لا يمكن لأوكرانيا أن توافق على أن الطائرة اُسقطت نتيجة خطأ بشري ، ونحن مقتنعون بأن هذه المسألة ينبغي أن تُحل كجزء من تحقيق جنائي، مع إثبات جميع الحقائق. بعد ذلك، سيكون من الممكن تأكيد فرضية تحطم الطائرة الأوكرانية".
كانت هذه تفاصيل خبر أوكرانيا تطلب تحقيق جنائي في إسقاط طائرتها بإيران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.