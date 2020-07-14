شكرا لقرائتكم خبر عن 666 إصابة بكورونا و3 وفيات في الكويت والان نبدء بالتفاصيل

سجلت وزارة الصحة الكويتية اليوم الثلاثاء، 666 إصابة جديدة بمرض كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال ال24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 56174 فيما تم تسجيل ثلاث وفيات إثر اصابتها بالمرض ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 396.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن من بين الاصابات السابقة التي ثبتت إصابتها حالات مخالطة لحالات تأكدت إصابتها وأخرى قيد البحث عن مصدر العدوى وفحص المخالطين لها.

وأوضح السند أن الحالات ال 666 تضمنت 421 حالة لمواطنين كويتيين بنسبة بلغت 21ر63 في المئة و245 حالة لغير الكويتيين بنسبة 79ر36 في المئة.