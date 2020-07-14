انت الان تتابع روسيا تسجل أكثر من 6200 إصابة جيدة بفيروس كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

صورة أرشيفية سجلت روسيا اليوم الثلاثاء 6248 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع إجمالي الحالات المؤكدة محليا إلى 739947 وهو رابع أعلى عدد إصابات بالعالم. وقال المسؤولون إن 175 شخصا توفوا خلال الأربع وعشرين ساعة المنقضية لترتفع الحصيلة الرسمية للوفيات إلى 11614 وفاة.

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