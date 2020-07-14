أوكرانيا تدعو لتحقيق كامل في إسقاط طائرتها في إيران

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 14 يوليه 2020

متابعات_ الخليج 365

أكد وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا، أن بلاده لا يمكنها الموافقة على أن إسقاط طائرة بوينغ الأوكرانية، بالقرب من طهران كان نتيجة خطأ بشري، وأن هناك حاجة إلى إجراء تحقيق كامل.



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وقال، في تصريح للصحفيين اليوم "حتى الآن لا يمكن لأوكرانيا أن توافق على أن الطائرة اُسقطت نتيجة خطأ بشري، ونحن مقتنعون بأن هذه المسألة ينبغي أن تُحل كجزء من تحقيق جنائي، مع إثبات جميع الحقائق. بعد ذلك، سيكون من الممكن تأكيد فرضية تحطم الطائرة الأوكرانية".

يذكر أن طائرة مدنية أوكرانية من طراز بوينغ قد تحطمت، في يناير الماضي، بعد دقائق من إقلاعها من مطار الخميني الدولي بطهران متوجهة إلى كييف، وأسفر الحادث عن مصرع كل من كان على متنها، وهم 167 راكبا من إيران وأوكرانيا وكندا وألمانيا والسويد وأفغانستان، بالإضافة إلى الطاقم المؤلف من 9 أشخاص.