- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أوكرانيا تدعو لتحقيق كامل في إسقاط طائرتها في إيران والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 14 يوليه 2020
متابعات_ الخليج 365
أكد وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا، أن بلاده لا يمكنها الموافقة على أن إسقاط طائرة بوينغ الأوكرانية، بالقرب من طهران كان نتيجة خطأ بشري، وأن هناك حاجة إلى إجراء تحقيق كامل.
وقال، في تصريح للصحفيين اليوم "حتى الآن لا يمكن لأوكرانيا أن توافق على أن الطائرة اُسقطت نتيجة خطأ بشري، ونحن مقتنعون بأن هذه المسألة ينبغي أن تُحل كجزء من تحقيق جنائي، مع إثبات جميع الحقائق. بعد ذلك، سيكون من الممكن تأكيد فرضية تحطم الطائرة الأوكرانية".
يذكر أن طائرة مدنية أوكرانية من طراز بوينغ قد تحطمت، في يناير الماضي، بعد دقائق من إقلاعها من مطار الخميني الدولي بطهران متوجهة إلى كييف، وأسفر الحادث عن مصرع كل من كان على متنها، وهم 167 راكبا من إيران وأوكرانيا وكندا وألمانيا والسويد وأفغانستان، بالإضافة إلى الطاقم المؤلف من 9 أشخاص.
كانت هذه تفاصيل خبر أوكرانيا تدعو لتحقيق كامل في إسقاط طائرتها في إيران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.