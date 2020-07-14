حملة اعتقالات جديدة في تركيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 14 يوليه 2020

متابعات_ الخليج 365

اعتقلت السلطات التركية، الثلاثاء، 33 كرديا معظمهم ناشطات سيدات، بمزاعم صلتهم بحزب العمال الكردستاني.



ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن متحدث باسم حزب العمال الكردستاني تأكيده أن سلطات الرئيس رجب طيب أردوغان اعتقلت هؤلاء الأشخاص بدعوى صلتهم بـ"جماعة إرهابية".

وداهمت قوات الأمن التركية ما يقرب من 30 عنوانا في مدينة غازي عنتاب جنوب شرقي البلاد فجرا، بحسب وسائل إعلام محلية.

وصادرت الشرطة التركية وثائق زعمت أنها تخص منظمة "حزب العمال الكردستاني".

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بدوره، قال المتحدث باسم "حزب الشعوب الديمقراطي" الموالي للأكراد إن من بين المعتقلين، ناشطات سيدات.

وتتهم الحكومة التركية حزب الشعوب، وهو حزب قائم وقانوني، بالارتباط بحزب العمال الكردستاني المحظور. وينفي حزب الشعوب هذه المزاعم.

وتقوم الحكومة التركية بحملة استهداف بحق مسؤولي الحزب المنتخبين منذ الانتخابات المحلية التي جرت في مارس/أذار من العام الماضي، وقامت بإقالة 47 من رؤساء البلديات المنتمين للحزب وعينت مسؤولين آخرين مكانهم.

وفي يونيو/حزيران، جرى إقالة اثنين من نواب الحزب في البرلمان بعد أن أيد القضاء أحكاما صادرة بحقهما.