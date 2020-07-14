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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر شهادة "خلو من كورونا" للمسافرين إلى دبي من 13 دولة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 14 يوليه 2020
متابعات_ الخليج 365
أفادت كل من "طيران الإمارات" و"فلاي دبي"، بأنه يجب على جميع المسافرين من دول ومطارات محدده حمل شهادة خلو من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) سلبية صادرة من مختبر معتمد من قِبل الحكومة المحلية ليتم قبولهم على الرحلة بما فيها رحلات الترانزيت. على أن يتم إصدار هذه النتيجة السلبية قبل 96 ساعة على الأقل من وقت الرحلة، وفقا للبيان.
وتشمل القائمة بحسب المواقع الالكترونية للناقلتين 13 دولة هي أفغانستان، بنجلاديش، مصر، الهند، إيران، باكستان، نيجيريا، الفلبين، روسيا الاتحادية، السودان، تنزانيا، تركيا، والولايات المتحدة الأميركية من مطارات دالاس فورت وورث، وهيوستن، ولوس أنجلوس، وسان فرانسيسكو، وفورت لودرديل، وأورلاندو، إضافة إلى المسافرين القادمين إلى دبي من كاليفورنيا وفلوريدا وتكساس على رحلات المتابعة.
أمّا بالنسبة للمسافرين من بقية الدول فأمامهم خياران، الأول إجراء فحص "كوفيد-19"، في بلدهم أو يمكن إجراء الفحص أثناء الوصول إلى مطار دبي الدولي.
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