شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تسجيل أكثر من 20 ألف إصابة جديدة و733 وفاة بكورونا في البرازيل والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قالت وزارة الصحة البرازيلية أمس الاثنين إنها سجلت 20286 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية بالإضافة إلى 733 وفاة.



وأضافت الوزارة أن البلاد سجلت 1.9 مليون حالة تقريبا منذ بدء انتشار الجائحة في حين بلغ إجمالي عدد الوفيات 72833.

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