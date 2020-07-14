السيسي يصدر قرارًا هامًا لصالح المزارعين





أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، قرارا هاما بشأن مد إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان الزراعية.

ويهدف القانون رقم 147 لسنة 2020 إلى التخفيف من الأعباء الضريبية عن كاهل القائمين بالعمل فى المجال الزراعى، وتشجيعاً لهم على زيادة الإنتاج الزراعي.

وافق مجلس النواب في وقت سابق على مجموع مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة، بشأن مد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان الزراعية، وقرر المجلس عرض مشروع القانون على مجلس الدولة لمراجعته.

واقترح النائب عبد الهادى القصبى رئيس ائتلاف “دعم مصر” بمجلس النواب مد العمل بالإعفاء الضريبى إلى ثلاث سنوات وليس سنتين فقط وفق مشروع القانون.

وقال النائب محمد أبو العينين إن مشروع القانون بداية حقيقية لنهضة زراعية لاسيما بعد انتهاء جائحة “كورونا”.

أضاف أن ثلث القوى العاملة من الفلاحين ويسهمون بنسبة 12% من الناتج المحلى الإجمالى، ونتمنى أن تصبح المنظومة التشريعية فى قطاع الزراعة مواكبة لإطار برنامج الإصلاح الاقتصادى.