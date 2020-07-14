"الري" تكشف موقف السودان حول القضايا الخلافية في أزمة سد النهضة

قال مسئول في وزارة الري، إنه ما تزال هناك نقاط خلافية جوهرية حول سد النهضة، وسترفع التقارير للقيادات السياسية ، موضحاً أنه من الصعب من الصعب حل خلافات 9 سنوات حول سد النهضة في 15 يوما.
وأضاف المسئول في تصريحات لقناة العربية، أن السودان دولة ذات سيادة ولها مصالح تسعى إلى تحقيقها، كما أن البعض ليس لديه إرادة سياسية لحل أزمة سد النهضة.
قال وزير الخارجية السفير سامح شكري، أمس الاثنين، إنه لا مانع من عودة ملف سد النهضة مرة أخرى لمجلس الأمن، مؤكدا أن مجلس الأمن له القول النهائي في أزمتنا مع أثيوبيا بشأن مياه النيل وسد النهضة.
وأوضح شكري في مداخلة مع برنامج مساء “دي إم سي”: أن القضية تخص السلم والأمن الدولي حيث إن مشروع القرار مازال قائمًا.
وأكد أن مصر ملتزمة بالإطار الإفريقي لمفاوضات سد النهضة، حسب الاجتماع الذي عقده مكتب الاتحاد الإفريقي على مستوى الرؤساء أواخر يونيو الماضي.
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