طلاب الثانوية بالوادي الجديد: امتحان اللغة الأجنبية الثانية سهل- صور

محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد– محمد الباريسي:

سادت حالة من السعادة بين معظم طلاب محافظة الوادي الجديد، اليوم الثلاثاء، مؤكدين سهولة امتحان اللغة الأجنبية الثانية "اللغة الفرنسية"، فيما أكد البعض أن هناك نقطتين فقط في الامتحان بهما غموض.

وكان قد انتظم طلاب الثانوية العامة بالوادي الجديد اليوم الثلاثاء، في لجان امتحانات مادة اللغة الأجنبية الثانية، وسط إجراءات احترازية مشددة وانتشار عدد كبير من سيارات الإسعاف أمام مقار اللجان للتعامل مع الحالات المصابة بين الطلاب والمراقبين والملاحظين.

وأجرى وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد صلاح مرغنى، جولة تفقدية بعدد من مقار اللجان منذ الصباح الباكر، لمتابعة تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمجابهة فيروس كورونا المستجد.