في اليوم الرابع.. محكمة الزقازيق تتلقى طلبي ترشح لمجلس الشيوخ

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية– فاطمة الديب:

تلقت محكمة الزقازيق الابتدائية، بالشرقية، اليوم الثلاثاء، طلبي ترشح لمجلس الشيوخ، وذلك في اليوم الرابع لتلقي طلبات الترشح، ليرتفع إجمالي الطلبات على مدار الأيام الأربعة، إلى 32 طلبًا، جميعها على نظام الفردي.

وخصصت المحكمة، قاعة انتظار لاستقبال المرشحين، فيما يجري منح كل مرشح رقم للدخول، وسط إجراءات مُشددة بضرورة الالتزام بارتداء الكمامة الواقية من فيروس كورونا المُستجد والتباعد الاجتماعي، وذلك بوضع علامات إرشادية على مدخل القاعة ومكان استقبال الطلبات.