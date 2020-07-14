ارتفاع أعداد المرشحين لمجلس الشيوخ في بني سويف إلى 10 متنافسين

محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف- حمدي سليمان:

ارتفعت أعداد المتقدمين لانتخابات مجلس الشيوخ في بني سويف، اليوم الثلاثاء، إلى 10 مرشحين "9 رجال وسيدة".

يُذكر أن دائرة محافظة بني سويف مخصص لها 6 مقاعد بمجلس الشيوخ، منهم 3 مقاعد يجري انتخابهم بالنظام الفردي، بالإضافة إلى 3 مقاعد بنظام القائمة الموحدة.