محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف- حمدي سليمان:
ارتفعت أعداد المتقدمين لانتخابات مجلس الشيوخ في بني سويف، اليوم الثلاثاء، إلى 10 مرشحين "9 رجال وسيدة".
يُذكر أن دائرة محافظة بني سويف مخصص لها 6 مقاعد بمجلس الشيوخ، منهم 3 مقاعد يجري انتخابهم بالنظام الفردي، بالإضافة إلى 3 مقاعد بنظام القائمة الموحدة.
كانت هذه تفاصيل خبر ارتفاع أعداد المرشحين لمجلس الشيوخ في بني سويف إلى 10 متنافسين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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