حملات لضبط سمكة "الأرنب" السامة في رأس البر

محمد اسماعيل - القاهرة - دمياط- محمد إبراهيم:

شنت مديرية الطب البيطري بدمياط، بالتعاون مع مباحث التموين، حملة مكبرة على أسواق الأسماك في مدينة رأس البر، اليوم الثلاثاء، أسفرت عن ضبط كمية كبيرة من سمكة الأرنب السامة.

ونجح مسؤولي المديرية، في ضبط ٢٠ كيلو جرام من أسماك الأرنب بعد أن جرى تقطيعها لاستخدامها وتوزيعها على المستهلكين.

كما أسفرت الحملة عن ضبط 15 كيلو من سمك التونة، غير صالح للاستهلاك الآدمي، فضلًا عن 17 كيلو من أسماك الماكريل تبين وجود تحلل بها.

وجرى التحفظ على المضبوطات، وعمل المحاضر اللازمة للمخالفين للقانون، للعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات في الوقائع.