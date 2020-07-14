"صفر حالات".. آخر متعافي من كورونا يغادر عزل المدينة الشبابية بأبي قير

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية– محمد البدري:

غادر آخر متعافى من فيروس "كورونا المستجد..كوفيد–19"، مقر العزل الطبي بالمدينة الشبابية بأبي قير شرقي الإسكندرية، اليوم الثلاثاء؛ ليصل إجمالي من جرى علاجهم بالعزل 557 شخصًا.

وقالت الدكتورة آية الشماع، المدير الطبي لمقر العزل بالمدينة الشبابية بأبي قير، إن الطاقم الطبي احتفل اليوم بخروج آخر حالة كانت تتلقى الرعاية بمقر الحجر الصحي، بعد مرور أكثر من 3 أشهر على تخصيص المدينة الشبابية مقرًا لاستقبال مرضى الجائحة من الحالات المستقرة نسبيًا والذين جرى تحويلهم من مستشفيات عزل أخرى؛ لاقترابهم من الشفاء أو قضاء فترة النقاهة.

وأضافت الشماع، اليوم الثلاثاء، أن إجراءات خروج الحالة الأخيرة جرت بعد إنهاء الفحوصات اللازمة؛ للتأكد من سلبية الحالة للفيروس، وبيان نتائج الأشعة وفحص الدم، وفقًا لإجراءات وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية.

وأشارت إلى أن مقر العزل بالمدينة الشبابية خالٍ تماما في الوقت الحالي من أي مصابين بعد خروج جميع الحالات وتمام شفائهم.