"سلاح وحشيش".. مكتب المكافحة يُسقط 3 تجار مخدرات في الجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران: ضبطت أجهزة الأمن بالجيزة، 3 أشخاص لاتجارهم في المواد المخدرة وحيازة أسلحة نارية غير مرخصة. تمكنت وحدة مباحث مركز شرطة البدرشين بمديرية أمن الجيزة بالتنسيق مع مكتب مكافحة المخدرات؛ من ضبط 3 أشخاص ("لإثنين منهم معلومات جنائية") لإحرازهم أسلحة نارية غير مرخصة والاتجار في المواد المخدرة. وعثر بحوزتهم على "بندقية خرطوش – طبنجة - فرد خرطوش - 8 طلقات أعيرة مختلفة – 200 جرام لمخدر الحشيش - 3 هواتف محمولة - مبلغ مالي" وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمضبوطات. جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة التحقيق.

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