رئيس جامعة بنها يتفقد سير الامتحانات بعلوم بنها

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية- أسامة علاء الدين:
تفقد الدكتور جمال السعيد، رئيس جامعة بنها، أعمال امتحانات السنوات النهائية بكلية العلوم، رفقة الدكتور لطفي أبو سالم عميد الكلية، والوكلاء.
واطمأن السعيد، على تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية، لمواجهة فيروس كورونا حرصًا على سلامة الطلاب والقائمين على الامتحانات، كما تفقد الإدارة الطبية، وتأكد من توافر الأطباء والتمريض للتعامل مع أي حالات طارئة.
وأكد السعيد، حرص إدارة الجامعة على متابعة سير أعمال الامتحانات بصفة مستمرة، وتوفير كافة سبل الراحة والرعاية للطلاب داخل اللجان، خاصة في ظل الظروف الحالية ومواجهة جائحة كورونا.
وتجول رئيس جامعة بنها بمعامل الكلية وتابع أعمال التجديد بها، لخدمة الطلاب والعملية البحثية.
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