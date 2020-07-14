عاجل.. أفغانستان: مصرع 5 وإصابة 11 في انفجار بولاية كابول

لقي 5 أشخاص على الأقل مصرعهم وأصيب 11 آخرون في انفجار وقع صباح اليوم الثلاثاء بمنطقة "سروبي" بولاية كابول. كابول.

قال مسؤولون محليون، لقناة طلوع نيوز الأفغانية، إن الحادث وقع صباح اليوم عندما اصطدمت مركبة بلغم مزروع على جانب الطريق في قرية "جيجدالك"، مشيرين إلى وجود نساء وأطفال ضمن الضحايا. عندما اصطدمت مركبة بلغم مزروع على جانب الطريق في قرية "جيجدالك"، مشيرين إلى وجود نساء وأطفال ضمن الضحايا. ولم تتبن أي جهة مسؤولية الانفجار حتى الآن.



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