في ظروف استثنائية.. فرنسا تحتفل اليوم بعيدها الوطني

تحتفل فرنسا اليوم الثلاثاء بعيدها الوطني وسط إجراءات استثائية فى ظل فيروس كورونا المستجد، وهو ما عرف باالعيد الوطني الفرنسي أو يوم الباستيل، يقام كل عام في 14 يوليو منذُ سنة 1880، فقد احتفل به في يوم عيد الاتحاد في سنة 1790 م، وهو الذكرى السنوية الأولى لاقتحام سجن الباستيل، و يوم عطلة رسمي في فرنسا.

ولكن احتفالات هذا العام تكتسي طابعا خاصا، إذ أن تسعين بالمئة من عروض الألعاب النارية التي تميز هذه الاحتفالات عادة، قد ألغيت، وفي باريس التي يشتهر عرضها الخاص للألعاب النارية في الرابع عشر من يوليو كل عام قرب برج إيفل ويحضره نحو مليون شخص، ستغلق الطرق المؤدية للموقع

منعا للتجمعات. كذلك فقد تم إلغاء قسم كبير من العرض العسكري التقليدي الذي يقام في جادة الشانزليزيه بهذه المناسبة.

ووصل رئيس الدولة إيمانويل ماكرون إلى المدرجات التي أقيمت في ساحة كونكورد حيث سيشارك ألفا جندي في الاستعراض العسكري، وهو عدد أقل بالنصف من العرض السنوي العادي. كما سيكون هناك عرض جوي لكن من دون جمهور.

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احتفالات العيد الوطني الفرنسي

وفي المدرجات، من المقرر أن يكون 2500 شخص حاضرين، 1400 منهم سيمثلون الفرنسيين على الخط الأمامي لمحاربة الوباء: مقدمو الرعاية الصحية وأساتذة ومحاسبون وعناصر شرطة ودرك وإطفاء وموظفو

شركات لصنع الكمامات أو الاختبارات.

ومن المقرر أيضا، إقامة احتفال عسكري في ساحة الكونكورد في باريس، وحسب الإليزيه، سيتم تكريم مقدمي الرعاية الصحية والمجتمع المدني، إذ ستتم دعوة أسر مقدمي الرعاية الذين فقدوا أرواحهم أثناء فترة انتشار الوباء، ومقدمي الرعاية من جميع المناطق، وكذلك ممثلي المهن التي كانت ضرورية أثناء الوباء (المعلمون، الصرافون، جامعي القمامة، ضباط الجنازات، الشرطة، الدرك، رجال الإطفاء، وكلاء السلطات المحلية والموظفون الذين عملوا في إنتاج السلع المتعلقة بالأزمة، مثل الاختبارات والأقنعة)، بالإضافة إلى الطاقم الطبي من جيوش عملية الصمود، إضافة إلى 1400 ممثل تمت دعوتهم أيضا.

وخلال مقابلة تبث مباشرة من قصر الإليزيه، سيطل ماكرون لمدة 45 دقيقة ليتكلّم عن برنامجه المقبل بعد تغيير رئيس الوزراء وجزء من الحكومة، وستكون هذه بداية آخر 600 يوم من ولايته ومدتها خمس سنوات، مع وضع نصب عينيه الانتخابات الرئاسية للعام 2022.