أفغانستان تُعلن مقتل 68 فردا من طالبان

سقط 68 من مقاتلي طالبان بين قتيل وجريح في الأجزاء الشمالية من أفغانستان في عملية لقوات الدفاع والأمن الوطنية الأفغانية خلال الـ 24 ساعة الماضية.



وقال فيلق شاهين 209، التابع للجيش الأفغاني، في بيان نقلته وكالة أنباء "خاما برس" الأفغانية، إن القوات الأفغانية قتلت ما لا يقل عن 32 من مسلحي طالبان حيث نصبت

الكمائن وانخرطت في قتال مباشر مع هذه العناصر في مقاطعات "بلخ" و"فارياب" و"ساماجان".

وأضاف البيان أن قوات الأمن أصابت 36 مقاتلا على الأقل من طالبان خلال الاشتباكات نفسها، فضلًا عن أن قوات الأمن دمرت كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر وعدة مركبات خلال العمليات.

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ولم تعلق جماعة طالبان بشأن تلك الحوادث حتى الآن، وقد أعلنت الولايات المتحدة أن اتفاقها التاريخي مع حركة طالبان دخل "المرحلة التالية" وحضت المسلحين على خفض العنف لإفساح المجال أمام بدء مفاوضات السلام مع الأفغان.

وقد وعد الرئيس الأفغاني اشرف غني بالإفراج عن خمسة آلاف سجين من طالبان مقابل ألف عنصر من قوات الأمن الأفغانية وقعوا في الأسر، وذلك تنفيذا للاتفاق الذي وقّعته واشنطن وطالبان في الدوحة ولم تصادق عليه كابول.