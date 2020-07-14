بتهمة التجسس.. إيران تُعدم موظفًا سابقًا بوزارة الدفاع

أقرت إيران حكم الإعدام بحق أحد الموظفين السابقين بالقسم الفضائي الجوي بوزارة الدفاع، بعد إدانته بالتجسس وتقديم معلومات سرية حول برنامجها الصاروخي للاستخبارات الأمريكية، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.

قال المتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية، غلام حسين إسماعيلي، خلال مؤتمر صحفي، إنه تم تنفيذ حكم الإعدام بحق "رضا عسكري"، الأسبوع الماضي، مؤكدا أن "طهران لن تتساهل مع أحد ولن تساوم على

أمنها القومي".

وأوضح إسماعيلي أن المعدوم عسكري تقاعد من وزارة الدفاع عام 2016، وأنه كان على تواصل مع الـ"CIA" أثناء عمله وبعد خروجه إلى التقاعد، وقدم إليها معلومات حول إنتاج الصواريخ الإيرانية، مقابل حصوله على المال، مشيراً إلى أن الأجهزة الأمنية كانت تراقبه قبيل اعتقاله.

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أصدرت السلطة القضائية الإيرانية، حكماً

بالإعدام، بحق 3 ممن وصفتهم بقادة "أعمال الشغب" التي شهدتها إيران في نوفمبر الماضي، على خلفية زيادة أسعار الوقود ، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.

وقال المتحدث غلام حسين إسماعيلي، في مؤتمر صحفي بثه التلفزيون الرسمي، إنه تم تأييد حكم الإعدام في المحكمة العليا، مشيراً إلى أن

تطبيقه ينبغي أن يأخذ مساره القانوني.

ووصف إسماعيلي الأشخاص الثلاثة الذين صدر حكم الإعدام بحقهم بأنهم "قادة أعمال الشغب" مشيراً إلى أنهم "لم يعتقلوا خلال الاحتجاجات، إنما اعتقلوا أثناء عملية سطو مسلح استهدفت سيدة".