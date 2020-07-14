رويترز: لبنان يسعى لاستيراد الوقود من الكويت

نقلت وكالة أنباء رويترز عن مدير الأمن الداخلي اللبناني، عباس إبراهيم، في تصريحات نُشرت اليوم الثلاثاء، إن بلاده ترغب في التفاوض مع الكويت بشأن استيراد الوقود منها لمساعدة بيروت في التعامل مع أزمتها الاقتصادية والمالية.

قال عباس إبراهيم إنه ناقش الأمر مع المسئولين الكويتيين خلال زيارة قام بها للدولة الخليجية خلال اليومين الماضيين إلى جانب أفكار مشتركة أخرى يمكن أن تساعد في تخفيف أزمة لبنان.

وقال إبراهيم للصحيفة نريد أن نشتري من الكويت كل ما نحتاجه

في هذا الصعيد 100 في المئة من دولة لدولة بعيدا عن الوسطاء والشركات التي تريد الربح.

وأضاف قائلا: "أخذنا وعودا بنقل الطلبات لصاحب السمو أمير البلاد (الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح) لأنه هو الفيصل الذي سيأخذ القرار النهائي بهذا الجانب. والموضوع تجاري بحت وآمل ألا تكون هناك عوائق تقف أمام إتمام هذا المشروع".

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ويعاني لبنان من أزمة مالية خانقة وشح شديد في سيولة

العملة الصعبة. وفقدت الليرة اللبنانية نحو 80 في المئة من قيمتها منذ أكتوبر الماضي.

ولم يصدر تعليق حتى الآن من المسؤولين الكويتيين على الطلب، ورفض إبراهيم في مقابلته مع الصحيفة توضيح طبيعة ما قد تطلبه لبنان من مساعدات أخرى. وقال "الكويت مدعوة للاستثمار في لبنان وهناك جوانب أخرى قد لا يكون من المفيد التحدث عنها ولكن سنتكلم عنها لاحقًا".

وكانت دول الخليج دأبت على تزويد الاقتصاد اللبناني الهش بالأموال لكن النفوذ المتزايد لجماعة حزب الله المدعومة من إيران يثير قلقها، وأصبحت ترفض تقديم المساعدة حاليًا على ما يبدو لتخفيف أسوأ أزمة مالية تواجهها بيروت منذ عشرات السنين.