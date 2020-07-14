إيران تعدم موظفا بوزارة الدفاع بتهمة التجسس

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وذكرت وكالة أنباء ”ميزان“ الإيرانية، أن القضاء الإيراني أعلن الثلاثاء عن إعدام موظف متقاعد، كان يعمل في وزارة الدفاع الإيرانية، بتهمة التجسس لصالح المخابرات الأمريكية.

ونقلت الوكالة عن المتحدث باسم القضاء، غلام حسين إسماعيلي، قوله، إن رضا عسكري، وهو موظف سابق بوزارة الدفاع، باع معلومات عن برنامج الصواريخ الإيراني لوكالة المخابرات الأمريكية (سي.آي.إيه) وتم إعدامه الأسبوع الماضي.

وقال إسماعيلي: ”نفذنا حُكم الإعدام بحق عسكري الأسبوع الماضي، وذلك بعد تورطه في أواخر سنوات عمله بالتواصل مع المخابرات الأمريكية، وإقدامه على بيع معلومات تخص الأنشطة الصاروخية، وتقاضي أموال نظير تلك المعلومات“.

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أما بخصوص المتهم على ذمة قضية تسريب تحركات قائد فيلق القدس السابق، قاسم سليماني، والمدعو موسوي مجد، أكد المتحدث باسم القضاء الإيراني، أن الحُكم بإعدامه سوف ينفذ فور صدور الحُكم النهائي بحقه، وفق ما نقلت عنه وكالة أنباء ”ايسنا“ المحلية.

وأعلن إسماعيلي كذلك تأييد حُكم إعدام 3 مواطنين، ممن خرجوا في الاحتجاجات التي اندلعت في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، ضد قرارات حكومية بزيادة أسعار البنزين.

ونقلت وكالة أنباء ”ايلنا“ الإيرانية عن إسماعيلي، قوله: إن ”هذا الحُكم وصل إلى المحكمة العليا بعد طلب المتهمين ومحاميهم بالاستئناف، حيث أكدت المحكمة الحُكم بإعدام المتهمين“.

وكشف المتحدث باسم القضاء الإيراني، أن ”إدانة المتهمين تتمثل في السرقة بالإكراه باستخدام السلاح، كما كشفت التحريات تورط المتهمين في إضرام النيران في أماكن عامة منها بنوك وحافلات“.