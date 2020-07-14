كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 14 يوليو 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر رئيس الوزراء اليوناني يشكر الإمارات لتقديمها معونات طبية إلى بلاده والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعرب كيرياكوس ميتسوتاكيس رئيس وزراء جمهورية اليونان، عن شكره لدولة الأمارات، لتقديم معونات طبية لبلاده.

وتناول الشيح محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، خلال اتصال هاتفي، مع كيرياكوس ميتسوتاكيس، العلاقات الثنائية الوثيقة التي تجمع البلدين وسبل الوصول بهذه العلاقات إلى مستويات أعلى بما يعزز مصالحهما المشتركة في مختلف المجالات.

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وبحث الشيح محمد بن زايد آل نهيان، مع كيرياكوس ميتسوتاكيس، جائحة فيروس «كورونا»، وتأثيراته على الساحة العالمية، وسبل مواجهته واحتواء آثاره، حيث عبر رئيس الوزراء اليوناني عن شكره لدولة الإمارات لتقديمها معونات طبية إلى بلاده في مواجهة الفيروس، مؤكداً تقديره للدور الإماراتي الإنساني في التعامل مع هذا الوباء على المستوى الدولي، منذ ظهوره.

وتطرق الاتصال إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية التي تهم البلدين وفي مقدمتها آخر تطورات الأوضاع في منطقة البحر المتوسط، وأكد الجانبان في هذا الصدد أهمية الحفاظ على الأمن والسلام في هذه المنطقة وتجنب أي سياسات من شأنها أن تهدد استقرارها أو تحول دون استثمار مواردها لصالح شعوبها وفقاً لقواعد القانون الدولي.

وفي هذا السياق شدد الجانبان على ضرورة تسوية النزاعات في المنطقة بالطرق السلمية بما يحفظ الأمن الإقليمي والسلام العالمي.