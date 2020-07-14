كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 14 يوليو 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر أردوغان يقع في فخ آيا صوفيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
نشرت قناة الغد، فيديو قديم للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يرفض فيه تحويل "آيا صوفيا" إلى مسجد واصفة إياه بـ"الفخ".
وقال الرئيس التركي، في الفيديو ماذا سيترتب على تحويل "آيا صوفيا" لمسجد؟، قائلًا: لو فعلنا هذا ستكون الفاتورة السياسية ثقيلة جدًا، دعونا لا ننسى أن لدينا آلاف المساجد حول العالم.
وأضاف أوردغان: أسأل الذين يريدون تحويل الجامع "آيا صوفيا" لمسجد، هل فكرتم بتلك المساجد؟ ستحرق عن عمد، يقولون ذلك دون تفكير في الأمر إنهم لا يعرفون العالم.
وتابع أردوغان كقائد سياسي لم أفقد عقلى حتى يخدعني هذا الفخ، مما أثار دهشة رواد مواقع التواصل الاجتماعي بسبب تناقض تصريحاته.