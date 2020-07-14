كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 14 يوليو 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر روسيا: دورية مشتركة مع تركيا تعرضت لهجوم بقنبلة في سوريا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انفجرت قنبلة زرعت على جانب الطريق من قبل مسلحين سوريين بالقرب من دورية روسية تركية مشتركة في شمال سوريا صباح اليوم الثلاثاء، مما أدى إلى إصابة ثلاثة جنود روس، حسبما أعلنت وزارة الدفاع الروسية.

وقالت الوزارة الروسية: "ألغت روسيا الدورية بعد الانفجار الذي وقع بالقرب من بلدة أريحا في محافظة إدلب، مما أدى إلى تدمير ناقلة جند مدرعة روسية وأخرى تركية"، كما أوردت وكالة "رويترز".

وأضافت الوزراة في بيان، أن عددًا غير محدد من القوات التركية أُصيب أيضًا. وقال مصدران، إنه لم تقع إصابات تركية في الهجوم.

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وقال البيان الروسي: "كانت روسيا تقوم بإخلاء معداتها من المنطقة ونقل قواتها إلى قاعدة حميميم الجوية حيث يتلقى البعض منهم العلاج".

واتفقت تركيا وروسيا اللتان تدعمان طرفي المعارضة في حرب سوريا في مارس على وقف لإطلاق النار والدوريات المشتركة بعد أسابيع من الاشتباكات التي أوصلتهم إلى حافة المواجهة المباشرة.

أنقرة تدعم المتمردين الذين يقاتلون ضد الرئيس بشار الأسد، وموسكو تدعم دمشق. تجري الدوريات في "منطقة خفض التصعيد" التي تهدف إلى العمل كعازل بين القوات الحكومية ومقاتلي المعارضة في المنطقة الرئيسية الأخيرة التي لا يزال المتمردون يسيطرون عليها بعد تسع سنوات من الحرب الأهلية.

أظهر مقطع فيديو غير مؤكد على وسائل التواصل الاجتماعي للهجوم الذي وزعته وكالة أنباء "ريا" الروسية انفجارًا قويًا على متن قافلة من المركبات المدرعة المارة.