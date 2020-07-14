كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 14 يوليو 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر الشرطة الرومانية تعثر على سفير قبرص ميتا في شقته والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عثرت الشرطة الرومانية، اليوم الثلاثاء، على سفير قبرص لدى بوخارست ميتا في شقته، حسبما أفادت وكالة ألأنباء الرومانية "Mediafax.

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وقالت مصادر في الشرطة الرومانية، إن السفير توفي ليل السبت على الأحد، وتم فتح تحقيق لتحديد سبب وفاته.

وأشارت البيانات الأولية، إلى أن السفير القبرصي، كان يعاني من مشاكل في القلب، ومن المنتظر الإعلان عن السبب الحقيقي لوفاته بعد تشريح جثته.