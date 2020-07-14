كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 14 يوليو 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر مسؤول محتمل في ماليزيا: المعارضة تستعد لانتخابات مبكرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح محمد شافعي بن عبدال، منافس محتمل لرئاسة الوزراء، بأن المعارضة الماليزية تستعد لانتخابات مبكرة، وذلك بعد تصويت حاسم في مجلس النواب هذا الأسبوع أظهر أن رئيس الوزراء محي الدين ياسين قد يفتقر إلى الأغلبية البرلمانية.

وقال "شافعي"، لمجموعة من الصحفيين، اليوم الثلاثاء: "إنها ليست حتى أغلبية بسيطة. من الواضح أنه برلمان معلق".

وأضاف: "الانتخابات ليست بعيدة، إنها على الأبواب"، متوقعًا أن تجري ماليزيا انتخابات وطنية قبل موعدها ب 2023.

وأوضح، أن طرح الجدول والتصويت البرلماني على ميزانية 2021 في نوفمبر سيكون اختبارًا حاسمًا آخر للحكومة.

كما قال محمد شافعي، إنه لا يزال يزن ما إذا كان مرشحًا، وتلقى رسائل دعم من بعض المشرعين في حزب أنور.

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وأكد، أن المعارضة بحاجة إلى العمل بجدية أكبر لإظهار جبهة موحدة وتقديم سياسات اقتصادية واضحة للتعافي من جائحة الفيروس التاجي لكسب الناخبين في أي انتخابات.

إذا تم تسميته مرشح المعارضة لمنصب رئيس الوزراء، فسيكون محمد شافعي هو الأول من خارج شبه الجزيرة الماليزية، المركز التقليدي للسلطة السياسية والتنمية الاقتصادية.

نجح محي الدين يوم الاثنين في محاولته استبدال رئيس مجلس النواب بهامش صوتين. لكنه لم يحصل على صوت واحد بأغلبية بسيطة مع نصف النواب الـ222 فقط في المجلس يصوتون على اقتراحه.

يواجه ثالث أكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا حالة من عدم اليقين السياسي منذ أن تم تعيين محي الدين رئيسًا للوزراء بشكل غير متوقع في مارس من خلال تشكيل تحالف مع حزب المنظمة الوطنية الماليزية المتحدة الذي هزم في انتخابات 2018.

واتهمت المعارضة، التي تضم الآن سلفه مهاتير محمد، محيي الدين، بالاستيلاء على السلطة من خلال تحويل الولاءات بدلاً من كسبها في صناديق الاقتراع، وتعهدت بإسقاطه.

ومع ذلك، تقاتل المعارضة حول من ينبغي أن يكون مرشحهم لرئاسة الوزراء. أعلن مهاتير البالغ من العمر خمسة وتسعين عامًا وحليفه الذي تحول إلى عدوه أنور إبراهيم عن نواياهما في أن يكونا مرشحين للكتلة، لكن مهاتير ألقى دعمه فيما بعد خلف محمد شافعي.