كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 14 يوليو 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر صحيفة إسبانية: كيف يدعو أردوغان الى الإسلام وهو يمول التنظيمات الارهابية؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سخرت صحيفة "بيريوديستاس" الإسبانية، من الرئيس التركى رجب طيب اردوغان، بعد قراره المثير للجدل للغاية بتحويل آيا صوفيا التى تحولت لمتخف عام 1934، إلى مسجد، قائلة "كيف يدعو أردوغان الى الاسلام وهو يمول التنظيمات الارهابية ويعتبر أكبر سجان للصحفيين فى العالم".

وقالت الصحيفة الإسبانية، في تقرير لها: "الرئيس التركى، يتبع اجندة استبدادية للغاية فهو يسجن كل من يعارضه ، ويتهم المعارضة والصحفيين بالارهابيين فى حين أنه من يقوم بتمويل الارهاب كما أنه ينشغل عن بلاده بغزوات عسكرية متزايدة".

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وكشفت الصحيفة الإسبانية، أن أردوغان تطرق لأسلمة الأندلس، عندما قال "عبر تويتر، مساء الجمعة، أن "إحياء آيا صوفيا هو بداية جديدة للمسلمين في كافة أنحاء العالم من أجل الخروج من العصور المُظلمة.. وسلام مُرسل من أعماق قلوبنا إلى كافة المدن التي ترمز لحضارتنا بدءًا من بخارى وصولا إلى الأندلس"، وكأنه يبعث رسالة الى المتطرفين فى اسبانيا بشن هجمات إرهابية تحت اسم استعادة الاسلام فى الاندلس، مثلما قام تنظيم داعش من قبل فى برشلونة.