مستوطنون يستولون على أراض في الأغوار وأوامر هدم في يعبد

القدس - بواسطة محمد عز العرب - سيّج مستوطنون قطعة أرض فلسطينية ونصبوا عليها خيمة في منطقة شرقي عين الحلوة في الأغوار الشمالية.
وأفاد رئيس مجلس قروي المالح مهدي دراغمة، اليوم الثلاثاء، بأن المستوطنين نصبوا خلال اليومين الماضيين خيمة، وسيجوا عشرات الدونمات في منطقتي "بيوض، وأم خروبة"، شرقي عين الحلوة بالأغوار الشمالية.
ويستولي المستوطنون على آلاف الدونمات من الأراضي الرعوية، في عدة مناطق بالأغوار الشمالية.
وفي سياق مختلف سلمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، ثلاثة فلسطينيين من بلدة يعبد جنوبي غرب جنين إخطارات بهدم محلاتهم التجارية ومنع بنائها مجددا.
وعقّب عضو المجلس البلدي سامر أبو بكر على ذلك قائلًا إن "سلطات الاحتلال أخطرت بهدم ملحمة المواطن عمر الكيلاني، و‘سوبر ماركت‘ وملحمة للمواطن زيد حرز الله، وملحمة يملكها المواطن خالد أبو سعدة".
وأكد أن الإخطار يشمل منع البناء مرة أخرى عقب تنفيذ عملية الهدم، مشيرا إلى أن المحلات تقع عند مدخل بلدة يعبد.
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