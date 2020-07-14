جمارك دبي وإيطاليا تبحثان تعزيز التعاون وأفضل ممارسات مواجهة كورونا

الثلاثاء 14 يوليه 2020

واصل أحمد محبوب مصبح المدير العام لجمارك دبي لقاءاته المكثفة عبر تقنية الاتصال المرئي مع مدراء عموم الجهات والإدارات الجمركية من مختلف دول العالم لتعزيز التعاون خلال المرحلة الحالية لمواجهة التحديات التي يشهدها الاقتصاد الدولي نتيجة جائحة كورونا "كوفيد 19"، حيث عقد لقاء عن بُعد بواسطة تقنية الاتصال المرئي ، مع مارسيلو مينينا المدير العام للجمارك الإيطالية لمناقشة التعاون المشترك وأفضل الممارسات المتبعة للحماية من وباء كورونا ، مع الاستمرار في تيسير حركة التجارة العالمية و دعم سلسلة الإمداد في إطار رؤية الدائرة لتكون الإدارة الجمركية الرائدة عالمياً في دعم التجارة المشروعة.



وأكد أحمد محبوب مصبح خلال اللقاء أن جمارك دبي تمكنت بفضل قدراتها التقنية المتطورة من تلبية متطلبات الاستمرار في تقديم أفضل الخدمات الذكية والتسهيلات الجمركية للمتعاملين، حيث سارت الأعمال على النحو المعتاد دون أي عوائق تذكر وعلى مدار الساعة، مع النجاح المميز الذي تحقق في تطبيق نظام العمل عن بعد لموظفي الدائرة في مواجهة التحديات التي نجمت عن جائحة كورونا.

وتطرق لمبادرات التحفيز الاقتصادية التي أطلقتها إمارة دبي في استجابة فورية لتداعيات الفيروس والتخفيف من آثارها على التجار والمستثمرين، مثل استرداد نسبة 1% من الرسوم الجمركية عن البضائع المستوردة للاستهلاك بالسوق المحلي. ورد الضمانات المصرفية للمخلصين الجمركيين، بالإضافة إلى تأجيل سداد ضريبة القيمة المضافة إلى موعد لاحق.

ومن جانبه استعرض مارسيلو مينينا، تجربة الجمارك الإيطالية في تسهيل دخول الأدوية الطبية والأقنعة وأجهزة التنفس إلى إيطاليا، والمحافظة على استمرارية تدفقها إلى السوق المحلي، مشيراً إلى أن الجمارك الإيطالية لعبت دوراً رئيسياً في توريد هذه المعدات الطبية لدعم القطاع الصحي في مواجهة كورونا. كما وأنه قد تم تعليق تحصيل الرسوم الجمركية لفترة لاحقة على البضائع الواردة كأحد أهم المحفزات الاقتصادية لدعم التجارة وتخفيف الأعباء المالية على التجارة.

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وأثنى المدير العام للجمارك الايطالية على الإجراءات التي اتخذتها جمارك دبي لضمان استمرارية الأعمال ودعم وتحفيز التجارة في هذه الفترة الصعبة التي يمر بها العالم ككل، وعبر عن شكره وامتنانه لجمارك دبي على التسهيلات التي تقدمها لحركة البضائع العابرة أو المصدرة من دبي إلى إيطاليا مشيداً بدور إمارة دبي كمركز عالمي رئيسي لحركة التجارة الدولية وحركة المسافرين.

وسجل التبادل التجاري بين دبي وإيطاليا 9.5 مليار درهم للنصف الأول من العام الجاري، منها 8 مليارات درهم واردات و667 مليون درهم صادرات و739 مليون درهم إعادة تصدير.

هذا وقد أثنى سعادة المدير العام للجمارك الإيطالية على جهود التعاون والتنسيق ما بين الدولتين مثمناً ما تم من مناقشات ومباحثات بشأن مسودة اتفاقية التعاون الإداري المتبادل في المسائل الجمركية تحت إشراف الهيئة الاتحادية للجمارك من أجل تبادل المعلومات الاستخباراتية بصورة رسمية ومنتظمة ومكافحة التهريب والاتجار غير المشروع في السلع الممنوعة وكذلك مراقبة الأشخاص الطبيعيين وتتبع المسافرين، طالباً الاستمرار في المباحات من أجل الاتفاق على الصيغة النهائية للاتفاقية وبالتالي التمهيد لاعتمادها وتوقيعها في أقرب فرصة ممكنة لما سوف تحققه من فوائد للجانبين.

وفي ختام اللقاء وجه المدير العام لجمارك دبي الدعوة للمدير العام للجمارك الإيطالية للحضور والمشاركة في المؤتمر والمعرض العالمي الخامس للمشغل الاقتصادي المعتمد والتي ستنظمه جمارك دبي بالتنسيق مع منظمة الجمارك العالمية والهيئة الاتحادية للجمارك خلال الفترة من 15-17 فبراير 2021، حيث أكد مدير عام الجمارك الإيطالية المشاركة في المؤتمر بوفد رفيع المستوى.