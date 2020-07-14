اليمن.. كمين محكم للقوات الحكومية في جبهة نهم يكبّد المليشيات خسائر فادحة

الثلاثاء 14 يوليه 2020

تكبّدت مليشيات الحوثي الانقلابية خسائر بشرية ومادية كبيرة، اليوم الاثنين، بنيران أبطال الجيش الوطني وغارات لطيران تحالف دعم الشرعية في جبهة صلب بمديرية نهم شرقي محافظة صنعاء.



وقال مصدر عسكري وفق المركز الإعلامي للقوات المسلحة، إن أبطال الجيش نصبوا كمينًا محكمًا لمجاميع حوثية حاولت التسلل إلى أحد المواقع العسكرية في جبال صلب، وأسفر عن سقوط عناصر المليشيات بين قتيل وجريح.

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وأضاف بأن مدفعية الجيش الوطني استهدفت آليات حوثية بمحيط جبهة صلب وتمكنت من تدميريها بالكامل، فيما دمّرت مقاتلات التحالف عربة وعدد من الأطقم كانت تحمل تعزيزات بشرية وذخائر قادمة من عمق صنعاء، ومقتل جميع العناصر التي كانت على متنها.

وفي السياق ذاته، استهدف طيران التحالف بغارة أخرى مخزن أسلحة تابع للمليشيات الحوثية بمديرية نهم، واستمرّت الانفجارات وتصاعد الدخان إثر الغارة لأكثر من ساعة.