شكرا لقرائتكم خبر عن المؤتمر العالمي «من أجل إيران حرة» يفضح نظام الملالي والان نبدء بالتفاصيل

- يحذر من التهديد الإرهابي المتزايد للنظام الإيراني والتستر على كارثة كورونا

- مشاركون من 102 دولة و30 ألف موقع في أكبر تجمع عالمي على الإنترنت

ينعقد يوم الجمعة المقبل المؤتمر العالمي "من أجل إيران حرة "، بمشاركين من 102 دولة و30 ألف موقع في أكبر تجمع عبر الانترنت في العالم حتى الآن، وسيعبر المؤتمر بـ 7 لغات عن عن دعمه لتغيير النظام من قبل الإيرانيين والمقاومة الإيرانية.

يأتى ذلك في الوقت الذي يحذر فيه أكثر من 1000 من المسؤولين الحاليين والشخصيات الدولية البارزة والمشرعين من التهديد الإرهابي المتزايد للنظام الإيراني، ويحثون المجتمع الدولي على تبني سياسة حازمة، ويحذرون من كارثة فيروس كورونا في إيران وتستر الملالي على الكارثة.