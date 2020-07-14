هونج كونج تفرض إحترازات أكثر صرامة ضد كورونا تحسبا لموجة ثانية

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وأفادت وكالة "بلومبرج" للانباء بأنه من المقرر أن يتم إغلاق الصالات الرياضية والشواطئ، حيث ستقتصر التجمعات العامة على أربعة أشخاص فقط، كما سيتم فرض غرامات على من يرفض ارتداء الكمامات في وسائل النقل العام، حيث يحاول المسؤولون إبطاء عودة موجة جديدة من الاصابات.
وقال المسؤولون إنهم سجلوا اليوم الثلاثاء اكتشاف 40 حالة إصابة محلية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الاصابات التي تم تسجيلها خلال أسبوع تقريبا، إلى 224 حالة.
وتوضح مجموعة الإجراءات الشاملة التي أعلنتها الرئيسة التنفيذية كاري لام مساء أمس الاثنين، كيف يمكن أن تكون الموجة الثانية والثالثة من تفشي الاصابات في أنحاء العالم، أسوأ من الموجة الأولي، مما يستدعي القيام بعمليات إغلاق أكثر صرامة.
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