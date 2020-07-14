العراق ونيجيريا يؤكدان رفع التزامهما باتفاق «أوبك +» إلى 100%

أكد العراق ونيجيريا، اليوم (الاثنين)، أنهما سيرفعان مستوى التزامهما باتفاق «أوبك +» إلى 100%.

جاء ذلك خلال اتصالين هاتفيين جريا بين وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز، ونظيريه العراقي إحسان إسماعيل، والنيجيري تيمبيري سيلفا، تركز الحديث بين الوزراء فيهما على متابعة تطورات الأسواق البترولية، والتحسن الذي تشهده السوق في الطلب العالمي على البترول، وسير تنفيذ اتفاق «أوبك +» التي أكدت الدول الثلاث التزامها به.

وأكد الأمير عبد العزيز بن سلمان، رئيس اللجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج، على أهمية التزام جميع الدول المشاركة في الاتفاق بحصص الخفض المحددة لها، للتعجيل بعودة التوازن إلى السوق البترولية العالمية.

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وأثنى على أداء العراق في إطار الاتفاق، حيث وصل مستوى الالتزام من طرف بغداد في شهر يونيو (حزيران) إلى ما يقارب 90 في المائة، كما أكّدت ذلك المصادر الثانوية، مشيداً بهذا الإنجاز، وعبّر عن ثقته بأن العراق سيواصل ويحسّن مستوى التزامه.

من جانبيهما، أفاد الوزيران العراقي والنيجيري بأن بلديهما سيرفعان مستوى التزامها باتفاق «أوبك +» إلى 100 في المائة، مع التزامهما بالتعويض، خلال أشهر يوليو (تموز) وأغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول)، عن كميات الإنتاج الزائدة في مايو (أيار) ويونيو.

وشدد الوزراء على أن ما تبذله الدول المشاركة في الاتفاق من جهود باتجاه الالتزام بنسب خفض الإنتاج التي تقررت فيه، يصب في صالح تعزيز استقرار أسواق البترول العالمية، والتعجيل بتحقيق توازنها.